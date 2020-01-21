https://news.day.az/showbiz/1195842.html Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо

Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо

Шоу-бизнес, 21 января 2020 17:08 194

Американский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое придумал для него партнер по фильму "Однажды в... Голливуде" Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он называет меня "любовником". Это немного смущает меня, но я уже смирился", - прокомментировал он, когда общался с журналистами на премии Гильдии киноактеров.

Питт подчеркнул, что во время работы в кино большинство коллег-актеров сближается: они начинают переживать друг за друга, уважать, у них появляются совместные шутки.

"Все это довольно просто", - объяснил актер.

Ранее во время своей речи на "Золотой глобусе" Брэд Питт раскрыл, что ласково называет Ди Каприо "LDC".

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