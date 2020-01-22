Джордж Мартин: Конец книги будет сильно отличаться от финала сериала

Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что конец седьмой книги будет не похож на версию "Игры престолов". Об этом сообщает портал Cnet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В недавнем интервью немецкой Die Welt он рассказал, что у одного из Старков судьба будет сильно отличаться от сериальной.

"Зрители увидели один из вариантов концовки, но не единственно возможный... Я не ожидал, что телевизионное шоу меня обгонит", - отметил Мартин.

"Тем не менее, я буду продолжать то, что делал последние несколько лет: я все ещё пытаюсь закончить книгу "Ветра зимы" и следующую за ней "Мечту весны". Сейчас я работаю над ними. Потом посмотрим", - добавил писатель.

Он также рассказал, что пять лет назад, во время съемок третьего сезона, сценаристы планировали закончить на седьмом и завершить шоу тремя отдельными фильмами в кинотеатрах. Однако руководство HBO решило, что сериал должен остаться на телеэкранах и не поддержало инициативу создателей.

