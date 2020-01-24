https://news.day.az/showbiz/1196640.html Объявлен состав актеров фильма "Миссия невыполнима 7"
Объявлен состав актеров фильма "Миссия невыполнима 7"
Официально объявлен состав актеров седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Independent.
В роли агента Итана Ханта вновь выступит Том Круз. Также в фильме примет участие Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет персонажа по имени Бенджи Данн.
На роль шпионки Ильзы Фауст снова назначена Ребекка Фергюссон.
Будет в фильме и много новичков: Николас Холт, Хэйли Этвелл, Пом Клементьефф.
Режиссером седьмой, а также уже запланированной восьмой части станет Кристофер Маккуорри.
Премьера "Миссия невыполнима 7" намечена на 22 июля 2021 года.
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