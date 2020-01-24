Джессика Симпсон экстремально похудела и перестала спать из-за таблеток - ФОТО

39-летняя Джессика Симпсон рассказала, как смогла добиться стройной фигуры. Американская певица сбросила 46 килограммов с помощью таблеток.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, актриса призналась, что начала свое похудение в 17 лет. Она последовала примеру продюсера и совладельца лейбла Casablanca Records Томми Моттолы. Ради карьеры мужчина сбросил 6 килограммов.

Симпсон хотела записать свой трек у Мотоллы. В ответ на просьбу девушки продюсер призвал ее избавиться от лишнего веса. "Ты должна сбросить 15 фунтов (около 7 кг, - Прим. ред.)", - сказал он. "Что?!" - воскликнула я. Он отметил: "Вот что значит быть Джессикой Симпсон"", - вспомнила актриса. На момент их знакомства она весила 53 килограмма.

Джессика села на строгую диету и начала принимать таблетки для похудения. За короткий срок, к моменту выхода песни Irresistible в 2001 году, ей удалось сбросить 7 килограммов. Артистка принимала таблетки еще в течение последующих лет.

Когда звезда сделала перерыв во время третьей беременности, она резко набрала вес. Симпсон поправилась до 108 килограммов. Таблетки помогли вернуть ей форму, и она снова пришла к привычным цифрам. В этот раз Джессика похудела на 45 килограммов.

Она призналась, то эта диета стала стрессом для организма. Джессика страдала бессонницей. Симпсон начала принимать снотворное, чтобы успокоить нервы. Эмоциональная тревога из-за похудения привела ее к алкогольной зависимости и злоупотреблению таблетками. Она стыдилась этого перед своими детьми.

Исполнительница замужем за футболистом Эриком Джонсоном. Они до свадьбы встречались четыре года. У пары трое детей. Супруги воспитывают семилетнюю дочь Максвелл Дрю, шестилетнего сына Эйс Кнута и дочь Берди Мэй, ее звезда родила десять месяцев назад.