https://news.day.az/showbiz/1197397.html Айгюн Кязимова презентовала новую песню в свой день рождения - ВИДЕО
Айгюн Кязимова презентовала новую песню в свой день рождения - ВИДЕО
26 января народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова отметила день рождения. Ей исполнилось 49 лет.
Как сообщает Day.Az, в день своего рождения суперзвезда вот уже который год подряд радует поклонников новыми песнями. И в этот раз певица подарила поклонникам песню "Bizdən danişaq", исполненную дуэтом с Рауфом Ахмедовым.
Отметим, что автором музыки является Айгюн Самедзаде, слова принадлежат Фидан Джабиевой.
Н. Гасымова
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