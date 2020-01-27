Айгюн Кязимова презентовала новую песню в свой день рождения - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова отметила день рождения. Ей исполнилось 49 лет.

Как сообщает Day.Az, в день своего рождения суперзвезда вот уже который год подряд радует поклонников новыми песнями. И в этот раз певица подарила поклонникам песню "Bizdən danişaq", исполненную дуэтом с Рауфом Ахмедовым.

Отметим, что автором музыки является Айгюн Самедзаде, слова принадлежат Фидан Джабиевой.

Н. Гасымова