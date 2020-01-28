Российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов поделился интересной публикацией.

Как передает BAKU.WS, известный блогер заключил пари с девушкой по имени Карина, которая попросила его купить на улице машину и переехать ее на танке, передает Day.Az.

Гусейн Гасанов принял вызов и обещал выполнить просьбу девушки.

На улице Гусейн купил у прохожего автомобиль ВАЗ-2115 за 100 тысяч рублей (около 2700 манатов) для выполнения спора.

Выехав на полигон, блогер сам сел за "руль" БМП и переехал автомобиль.

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