Американская певица Мадонна возобновила мировое турне в Лондоне в поддержку студийного альбома Madame X после отмены ряда концертов, в том числе в Майами-Бич, Бостоне и Лиссабоне и 27 января в британской столице из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает в четверг вещательная корпорация BBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее было объявлено, что европейская часть турне должна была начаться 12 января в Португалии и завершиться 11 марта во Франции. Певица поведала на одном из концертов, что перенесла травму колена, порвала связку и поэтому испытывала невыносимые боли. Возвращение 61-летней поп-звезды состоялось в среду в столичном зале "Палладиум", вмещающем всего 2 тыс. 286 человек.

Впервые выступая перед такой небольшой аудиторией в Соединенном Королевстве, Мадонна назвала это уникальным художественным опытом, более "интимным и захватывающим". Организаторы шоу запретили зрителям пользоваться мобильными телефонами. Продолжавшееся два с половиной часа выступление певица провела с бандажом на колене.

В Лондоне запланировано проведение еще 13 концертов певицы, однако полной уверенности в том, что все они состоятся, нет, учитывая состояние здоровья Мадонны. До настоящего времени ей пришлось отменить по рекомендации врачей 10 из 93 выступлений в рамках мирового турне. "Травмы мучают меня с самого начала тура, и я должна всегда прислушиваться к своему телу и ставить здоровье на первое место", - приводит слова поп-дивы BBC.

Мадонна (настоящее имя - Мадонна Луиза Чикконе) родилась в городе Бей-Сити (штат Мичиган) в 1958 году. Ее альбомы разошлись общим тиражом более 300 млн экземпляров. Певица - обладательница большого числа музыкальных наград, включая семь премий Grammy. Ее имя включено в американский Зал славы рок-н-ролла.