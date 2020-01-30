Голливудский актер Сильвестр Сталонне перестал красить волосы и бороду. Поклонники были шокированы, осознав, что звезда стареет, передает Day.Az со ссылкой на belnovosti.by.

73-летний актер опубликовал новый ролик в Instagram, в котором показал свой новый стиль. На своей страничке Сталонне показал седые волосы. Знаменитость решил принимать себя таким, какой он есть.

Попрощавшись с черной краской, звезда фильма "Рэмбо" мотивировал фанатов любить себя. Сильвестр считает, что не нужно стесняться, что организм увядает. В этом даже есть особый шарм.

Фанаты написали в комментариях, что удивлены сменой образа легендарного актера. С седыми волосами ему даже больше идет, считают пользователи Сети.

К слову, девять лет назад Сталонне удостоили награды за популяризацию бокса. Актера включили в Международный зал боксёрской славы. Это далеко не все заслуги звезды.

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