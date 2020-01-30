23-летняя дочь одного из богатейших людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса Джессика собралась замуж. Ее бойфренд, профессиональный наездник египетского происхождения Найел Нассар, сделал ей предложение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Найел Нассар, ты - единственный и неповторимый", - написала она, отметив, что желает провести всю жизнь рядом с возлюбленным и "учиться, расти, смеяться и любить" вместе с ним.

На снимке можно разглядеть кольцо с крупным бриллиантом, которое Нассар подарил своей невесте, с которой до этого встречался в течение четырех лет.

Не так давно родители Дженнифер - 64-летний Билл Гейтс и его 55-летняя супруга Мелинда - отметили 26-летие совместной жизни