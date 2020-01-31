https://news.day.az/showbiz/1198724.html 15-летняя дочь Моники Беллуччи в своей первой рекламной кампании - ФОТО
15-летняя дочь Моники Беллуччи в своей первой рекламной кампании - ФОТО
Дева Кассель, 15-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, на снимках из рекламной кампании Дева позирует в кружевном белоснежном платье на фоне итальянского побережья Амальфи.
Это первые шаги юной модели в мире моды, и неудивительно, что ее первым контрактом стало сотрудничество с Dolce & Gabbana: маму девочки Монику Беллуччи связывает многолетняя дружба с итальянским Домом.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре