Дева Кассель, 15-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, на снимках из рекламной кампании Дева позирует в кружевном белоснежном платье на фоне итальянского побережья Амальфи.

Это первые шаги юной модели в мире моды, и неудивительно, что ее первым контрактом стало сотрудничество с Dolce & Gabbana: маму девочки Монику Беллуччи связывает многолетняя дружба с итальянским Домом.

Н. Гасымова