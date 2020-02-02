Американская киноакадемия обнародовала список актеров, которые будут вручать премию "Оскар", на своей официальной странице в Твиттере. В их числе Киану Ривз и Пенелопа Крус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помимо них лауреаты будут получать статуэтки из рук Сигурни Уивер, Дайан Китон, Джеймса Кордена, Шайа Лабафа, Стива Мартина, Джорджа Маккея, Майи Рудольф, Зака Готтзагена и Бени Фельдштейна.

Ранее сообщалось, что у церемонии не будет ведущего, как и в прошлом году.