Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон рассталась с новым мужем уже через 12 дней после тайной свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

Накануне стало известно, что в понедельник, 20 января, состоялась закрытая свадебная церемония 52-летней Андерсон и ее 74-летнего избранника, продюсера ленты Звезда родилась Джона Питерса.

Впрочем, менее чем через две недели Андерсон сделала официальное заявление, в котором неожиданно объявила о том, что они с супругом решили расстаться. Кроме того, звезда намекнула, что они с кинопродюсером так и не успели официально узаконить свои отношения.

"Я была тронута теплой реакцией на наш с Джоном союз. Мы были бы в два раза больше благодарны за вашу поддержку, поскольку мы решили посвятить некоторое время переоценке понимания о том, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Учитывая эту универсальную правду, мы вместе приняли решение отложить оформление нашего свидетельства о браке и укрепить веру в этот процесс", - сообщила она.

Отметим, Андерс он и Питерс, для которых этот брак мог бы стать пятым, познакомились более 30 лет назад и недавно возобновили свои отношения.