Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом рассказала ее менеджер Маргарита Соколова, сообщает Telegram-канал "НеМалахов", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что певица не может спать "из-за адских болей". Менеджер не сообщает, как долго МакSим пробудет в больнице.

Ранее 1 февраля сообщалось, что певица приостановила музыкальную карьеру. По словам менеджера, это связано с проблемами со здоровьем. Артистка получила травмы в автоаварии в 2019 году.

23 апреля 2019 года стало известно, что Абросимова попала в ДТП за рубежом по пути в аэропорт. Причиной аварии стало пробитое колесо. Утверждалось, что в результате МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти.

МакSим - 36-летняя певица из Казани. В ее дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка "Полигамность" вышла в 2018 году. Два года (2008 - 2010 годы) была в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцевым, от которого родила дочь Александру. В 2014-м певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова, но их отношения распались год спустя.