Лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стала картина режиссера Сэма Мендеса "1917".

Об этом сообщается на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фильм был выдвинут в девяти номинациях и стал лауреатом в семи из них. В частности, как лучшие были отмечены работа художника-постановщика, звук, операторская работа и визуальные эффекты.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер", лучшей актрисой - Рене Зеллвегер за фильм "Джуди".

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония является своеобразной генеральной репетицией "Оскара", так как в большинстве случаев предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.