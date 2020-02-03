Действие одной из сцен новой серии известной американской медиафраншизы "Форсажа 9" ("F9") пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, действие снятого режиссером Джастином Ли фильма разворачивается по всему земному шару - от Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до улиц Тбилиси.

Добавим, что съемки фильма завершились 11 ноября 2019 года. Мировая премьера фильма состоится 20 мая 2020 года.

Н. Гасымова