https://news.day.az/showbiz/1199411.html Действие одной из сцен "Форсажа 9" пройдет в Азербайджане
Действие одной из сцен "Форсажа 9" пройдет в Азербайджане
Действие одной из сцен новой серии известной американской медиафраншизы "Форсажа 9" ("F9") пройдет в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, действие снятого режиссером Джастином Ли фильма разворачивается по всему земному шару - от Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до улиц Тбилиси.
Добавим, что съемки фильма завершились 11 ноября 2019 года. Мировая премьера фильма состоится 20 мая 2020 года.
Н. Гасымова
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