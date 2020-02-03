В Азербайджан на прошлой неделе прибыли российские звезды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, российский эстрадный и оперный певец Николай Басков и певица Согдиана выступили на свадьбе в Баку.

На торжественном мероприятии, проходившем в одном из элитных домов торжеств, выступили также ритм-группа "Натиг", народные артисты Азербайджана Фаиг Агаев и Ройа Айхан.

Предлагаем вашему вниманию кадры с этой свадьбы: