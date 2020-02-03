https://news.day.az/showbiz/1199452.html Николай Басков и Согдиана выступили на свадьбе в Баку - ВИДЕО
Николай Басков и Согдиана выступили на свадьбе в Баку - ВИДЕО
В Азербайджан на прошлой неделе прибыли российские звезды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, российский эстрадный и оперный певец Николай Басков и певица Согдиана выступили на свадьбе в Баку.
На торжественном мероприятии, проходившем в одном из элитных домов торжеств, выступили также ритм-группа "Натиг", народные артисты Азербайджана Фаиг Агаев и Ройа Айхан.
Предлагаем вашему вниманию кадры с этой свадьбы:
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