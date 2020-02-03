Легендарный Аль Пачино напугал поклонников падением на церемонии награждения британской премии BAFTA. 79-летний актер прибыл на мероприятие в качестве номинанта за роль в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец", передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro.

Спутницей Аль Пачино стала его возлюбленная и коллега по амплуа - 40-летняя израильтянка Мейталь Дохан. В момент случившегося актриса находилась рядом с возлюбленным, однако спасти его от конфуза не смогла.

The Standart отмечает, что Аль Пачино потерял равновесие во время прохода по красной дорожке. Оскароносный актер не удержал равновесия во время восхождения по лестнице, поскольку запнулся о покрытие, а затем приземлился на пол. Практически сразу к нему подбежали несколько охранников: коллективным усилием они смогли поднять знаменитость. К счастью, Аль Пачино не пострадал и продолжил движение.

Некоторые предположили, что американец сознательно подстраховался и надел на выход не вполне классический для мероприятия наряд: пальто, удлиненную рубашку, просторные штаны и кроссовки, однако это не спасло актера от неловкости. Позже зрители отметили, что Аль Пачино будто бы вовсе не расстроился из-за случившегося: он продолжил улыбаться фотокамерам.