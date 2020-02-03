В заключительным пятом сезоне сериала "Корона" Оливию Колман в роли Елизаветы II заменит Имельда Стонтон. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Этой информацией поделился создатель и сценарист шоу Питер Морган.

"Я очень взволнован, но у меня для вас новость. В роли Ее Величества королевы в пятом последнем сезоне, действие которого будет разворачиваться в начале 21 века, выступит Имельда Стонтон. Она - потрясающе талантливая актриса", - пояснил сценарист.

Изначально он планировал шесть сезонов, но затем решил, что пяти хватит.

"Когда мы начали работу над пятым, мне стало понятно, что сейчас самое время остановиться. Я очень благодарен Netflix и Sony за то, что они поддержали меня", - добавил Морган.

У сериала "Корона" по всему миру более 73 миллионов зрителей. Первые два сезона были встречены прохладно, у третьего - значительно больше положительных отзывов.

Сама 73-летняя Стонтон так прокомментировала свою роль: "Мне нравилось смотреть это шоу с самого начала. Как актрисе мне было отрадно видеть, как Клэр Фой и Оливия Колман привносят в сценарий Питера Моргана что-то свое. Для меня огромная честь присоединиться к такой потрясающей команде и играть королеву в заключительных сериях".

