Действие одного из эпизодов девятой части всемирно известной кинофраншизы "Форсаж" развернется в Азербайджане. Об этом сообщает Trend со ссылкой на американские СМИ, передает Day.Az.

Действие разворачивается по всему земному шару: "От Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до оживленных улиц Тбилиси. Попутно старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана...".

Отметим, что выход фильма "Форсаж 9" состоится 21 мая 2020 года. В новой картине Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, собирался уйти на покой, воспитывать сына. Однако он снова будет вынужден вернуться к гонкам.

В фильме снялись - Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Шарлиз Терон и другие.