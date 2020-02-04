В Лондоне отгремела церемония вручения премии "BAFTA-2020", после которой состоялась традиционная вечеринка для знаменитостей. Мероприятие устраивают британский журнал Vogue и ювелирный бренд Tiffany & Co.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, одной из самых ярких звезд на этом мероприятии стала модель Ирина Шейк. 34-летняя манекенщица появилась в откровенном платье-сетке поверх боди телесного оттенка. Сопровождал Ирину ее друг - итальянский модельер Риккардо Тиши.

Неожиданной была встреча Шейк с бывшим возлюбленным, режиссером и актером Брэдли Купером. Они продолжают совместно воспитывать свою двухлетнюю дочь Лею, которая проводит время с обоими родителями.

На вечеринке экс-возлюбленные мило общались и даже вместе позировали фотографам. Компанию им составил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

"Они смотрели друг на друга с обожанием", - приводит издание Daily Mail слова одного из свидетелей встречи. Это дало повод фанатам пары надеяться на их воссоединение.

Напомним, что Брэдли Куперу сейчас приписывают роман с главной героиней известного сериала "Большая маленькая ложь" Лорой Дерн. А вот Ирину Шейк подозревают в романе с Джастином Теру.