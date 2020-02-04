Турецкий актер Аднан Коч, снимавшийся в популярном сериале "Великолепный век", осужден на 16 лет и 8 месяцев тюрьмы по ряду обвинений, в числе которых оказание вооруженного сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Cumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Коч известен российским зрителям как исполнитель роли Бехрама-паши в популярном историческом сериале "Великолепный век" и главной ролью в сериале "Восточные сладости / Восток-Запад" (Кемаль).

Коч и пятеро других обвиняемых были задержаны в марте 2018 года в ходе антинаркотической операции. Они оказали вооруженное сопротивление, попытались уничтожить улики и захватить в заложники сотрудников полиции, ранив шестерых полицейских.

Третий уголовный суд Стамбула вынес приговоры по таким обвинениям как "незаконное ношение огнестрельного оружия", "причинение телесных повреждений", "вооруженное сопротивление сотрудникам полиции", "захват и удержание лица в качестве заложника", "незаконное лишение свободы".

Аднан Коч и его брат Ахмет приговорены к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения, остальные обвиняемые получили сроки от 4 лет, 9 месяцев и 15 дней до 17 лет и 6 месяцев.