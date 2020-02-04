В сети появилась аудиозапись, в которой актриса Эмбер Херд признается в абьюзивном поведении по отношению к своему экс-супругу Джонни Деппу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В аудиозаписи Эмбер Херд говорит, что била Джонни Деппа по лицу, бросала в него вазы, кастрюли и сковородки. После этого в социальных сетях развернулась кампания в защиту Джонни Деппа - его поклонники считают, что Херд, после развода заявившая о насилии со стороны Деппа, таким образом "подставила" других женщин, действительно пострадавших от насилия.

Супруги развелись в 2016 году. Известно, что в мае 2019 году Джонни Депп подал против Эмбер Херд иск на $50 млн, обвиняя ее в клевете.