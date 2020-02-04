Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала на шоу Good Morning America о том, что больна раком груди на четвертой стадии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Впервые опухоль молочной железы у актрисы нашли в 2015 году. Спустя два года лечения болезнь вошла в стадию ремиссии, однако в начале прошлого года случился рецидив.

Доэрти призналась, что ей очень страшно и она до сих пор не смирилась с мыслью о болезни.

"У меня определенно есть дни, когда я думаю, почему это случилось именно со мной. А потом я думаю, что почему бы и не я? Кто еще? Кто, кроме меня, этого заслуживает? Никто из нас", - сказала она.

Доэрти не сообщала о недуге до сегодняшнего дня, но все же решила рассказать о своем состоянии. Актриса собирается судиться со страховой компанией из-за неоплаченных исков, связанных с ущербом от лесных пожаров, и обнародовала свой диагноз до того, как о нем стало известно из материалов суда.



Шеннен Доэрти стала знаменита благодаря роли Бренды Уолш в сериале "Беверли Хиллз, 90210", а также Прю Холливел в сериале о трех сестрах-ведьмах "Зачарованные". В последнее время актриса была занята на съемках "БХ90210" - продолжения "Беверли Хиллз, 90210".

