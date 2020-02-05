В Санкт-Петербурге умер актер Дмитрий Бульба, сообщил городской театр "Мастерская" в Facebook.

Причина смерти Бульбы не раскрывается. Он умер в возрасте 53 лет, в ночь 4 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С начала 2000-х годов актер почти не работал по специальности, время от времени он начинал репетировать в спектаклях, исполнял небольшие роли в кино и сериалах. "Но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь", - сказано в сообщении.

Актер известен по ролям в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Невский. Проверка на прочность". В 1983 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, а затем работал в ТЮЗе имени Брянцева. Слава пришла к Бульбе после роли Свидригайлова в постановке романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание".

6 ноября 2019 года умер коллега Бульбы по сериалу "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин. Артист скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет.