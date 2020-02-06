https://news.day.az/showbiz/1200316.html Умер известный американский актер Кирк Дуглас

Умер известный американский актер Кирк Дуглас

Шоу-бизнес, 6 февраля 2020 08:16 134

Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, сообщил журнал People со ссылкой на его сына, известного актера Майкла Дугласа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", - заявил Майкл Дуглас.

По его словам, Кирк Дуглас прожил свою жизнь замечательно и оставил наследие в кинематографе будущим поколениям.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.

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