В сети кинотеатров "CinemaPlus" пройдёт показ долгожданной турецкой комедии "Eltilerin Savaşı".

Режиссёр фильма Онур Билгетай.

В главных ролях Гупсе Озай, Мерве Диздар, Ферит Актуг и Ураз Кайгылароглу.

В фильме говорится о бесконечной конкуренции и милых подколках между жёнами двух братьев Султан и Гизем. Девушки, не желающие отставать друг от друга, начинают весёлую войну. Вскоре и их мужья - два брата становятся участниками их противостояния.

Фильм будет в прокате с 6-го февраля во всех кинотеатрах сети "CinemaPlus".

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