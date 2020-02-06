https://news.day.az/showbiz/1200538.html В «CinemaPlus» покажут долгожданную турецкую комедию «Eltilerin Savaşı» - ВИДЕО
В «CinemaPlus» покажут долгожданную турецкую комедию «Eltilerin Savaşı» - ВИДЕО
В сети кинотеатров "CinemaPlus" пройдёт показ долгожданной турецкой комедии "Eltilerin Savaşı".
Режиссёр фильма Онур Билгетай.
В главных ролях Гупсе Озай, Мерве Диздар, Ферит Актуг и Ураз Кайгылароглу.
В фильме говорится о бесконечной конкуренции и милых подколках между жёнами двух братьев Султан и Гизем. Девушки, не желающие отставать друг от друга, начинают весёлую войну. Вскоре и их мужья - два брата становятся участниками их противостояния.
Фильм будет в прокате с 6-го февраля во всех кинотеатрах сети "CinemaPlus".
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