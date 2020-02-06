СМИ узнали, что американский режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел блокбастера студии Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Источник рассказал изданию, что создатель трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайром в главной роли (2002, 2004 и 2007 годы) ведет переговоры, чтобы заменить Скотта Дерриксона (режиссер первого фильма официально покинул проект в начале января из-за творческих разногласий со студией. - Прим.ред.).

Издание подчеркивает, что Рэйми нужно будет как можно быстрее включаться в работу, так как начало съемок запланировано на май этого года.

После успеха его фильмов о Человеке-пауке (второй считается одной из лучших экранизаций историй о супергероях. - Прим.ред.) режиссер стал реже снимать кино.

Так, за последние годы он создал хоррор "Затащи меня в ад" (2009 год) и приключенческий фильм "Оз: Великий и Ужасный" (2013 год). Сэм Рэйми продюсировал перезапуск "Полтергейста" и "Зловещих мертвецов".