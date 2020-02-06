The Marley Family, Universal Music и Island Records выпустили клип на композицию Redemption Song к 75-летию со дня рождения Боба Марли. Об этом сообщает Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Более трех тысяч рисунков к ролику сделали французские художники Октав Марсаль и Тео Де Гультцель. В них отражена главная идея песни об освобождении: так, у льва в короне вырастают крылья, и он улетает из королевства. Сам Марли играет на акустической гитаре, которая украшена изображениями цветов.

"Мы предлагаем аудитории путешествие по аллегориям на основе истории рабства, традиций Ямайки, раста-культуры, движения за права чернокожих и личной жизни Боба Марли", - пояснили художники.

Релиз Redemption Song состоялся в октябре 1980 года, песня вошла в последний альбом знаменитого музыканта. Он умер от рака 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.

Весь год поклонники будут отмечать 75-летие со дня рождения Марли, планируется выпуск ранее не публиковавшихся материалов о самом известном исполнителе в стиле регги. Его сыновья Зигги и Стивен посвятят ему музыкальный фестиваль Beachlife. Он пройдет в Редондо-Бич в Калифорнии с 1 по 3 мая.