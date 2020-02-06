В Сети появился первый трейлер перезапуска хоррора "Пила" под названием "Спираль", сообщает Variety.

Комик Крис Рок играет детектива, а Макс Мингелла - его менее опытного напарника. Они начинают расследовать серию жутких преступлений.

"Кто бы это ни был, мотивы у него были другие... Их цель - копы", - говорит персонаж Рока.

Позже к ним присоединяется "ветеран" в деле распутывания преступлений (Сэмюэл Л. Джексон), который замечает, что исполнители использовали цепи и пилы.

Над "Спиралью" работает команда оригинальной "Пилы", в частности, продюсеры Марк Бург и Орен Коулс.

Режиссер ленты - Даррен Линн Боусман, который снял вторую, третью и четвертую части легендарного ужастика.

Немаловажную роль в принятии решения о съемках перезапуска сыграла любовь к франшизе Криса Рока. В центре сюжета маньяк Джон Крамер, который заманивает жертв в ловушки и проверяет, насколько они хотят жить. Во всех восьми частях главного героя сыграл Тобин Белл.