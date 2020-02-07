О том, что Disney Studios планирует переснимать свои классические мультфильмы, стало известно еще в августе 2019 года. Так, в настоящий момент компания работает над созданием ремейка фильма "Питер Пэн и Венди", который станет восьмой экранизацией сказки о приключениях мальчика из Неверленда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, согласно неподтвержденной информации издания The Illuminerdi, в проекте могут принять участие Марго Робби, которой предложили сыграть фею Динь-Динь, и Хоакин Феникс, которого создатели видят в роли Капитана Крюка.

Что касается режиссерского кресла, то его займет Дэвид Лоури, который ранее работал над фильмами "Пит и его дракон", "История призрака" и "В бегах". Вместе с Тоби Хальбруксом ("Пит и его дракон") он займется и созданием сценария. А продюсерами были выбраны Джо Рот ("Малефисента", "Белоснежка и охотник") и Джеймс Уитакер ("Робин Гуд").

Съемки будут проходить в Ванкувере и должны начаться уже 13 апреля. Дата выхода картины на экраны пока неизвестна.

Напомним, что к настоящему времени компания Disney уже выпустила ремейки "Короля Льва", "Аладдина", "Дамбо", "Золушки", "Книги джунглей" и "Красавицы и чудовища". А в ближайшее время нас будут ждать новые версии "Русалочки", "Горбуна из Нотр-Дама" и "Мулан".