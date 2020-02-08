Чемпион мира по кикбоксингу Парвиз Абдуллаев (Кобра Парвиз) стал участником популярной турецкой передачи "Survivor".

Как сообщает Day.Az, спортсмен прошел отборочный тур передачи, ведущим которой является Аджун Илыджал (Acun Ilıcal).

По этой причине Парвиз уже некоторое время находится в Стамбуле. Сейчас он занят последними подготовками к передаче.

Отметим, что "Survivor" начнет трансляцию 16 февраля на турецком телеканале TV8. Игры пройдут в Доминиканской Республике.

Н. Гасымова