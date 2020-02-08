https://news.day.az/showbiz/1201083.html Названы претенденты на «Золотую малину»
Названы претенденты на «Золотую малину»
Мюзикл "Кошки", картины "Рэмбо: последняя кровь" и "Фанат" стали номинантами на антипремию в области кино "Золотая малина", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Они поборются за звание в категории "Худший фильм года".
Фильм "Джокер" также выдвинут на "Золотую малину" за жестокость.
Худшим актером могут стать Силвестер Сталоне фильме "Рэмбо", Джеймс Франко за "Зеровилль", Мэттью Макконахи ("Миссия "Сиренити") и Джон Траволта ("Фанат").
Худшая женская роль может достаться Хилари Даф ("Призраки ШэронТейт"), Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Миссия "Сиренити"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), и Ребел Уилсон ("Мошенницы").
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