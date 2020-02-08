Мюзикл "Кошки", картины "Рэмбо: последняя кровь" и "Фанат" стали номинантами на антипремию в области кино "Золотая малина", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Они поборются за звание в категории "Худший фильм года".

Фильм "Джокер" также выдвинут на "Золотую малину" за жестокость.

Худшим актером могут стать Силвестер Сталоне фильме "Рэмбо", Джеймс Франко за "Зеровилль", Мэттью Макконахи ("Миссия "Сиренити") и Джон Траволта ("Фанат").

Худшая женская роль может достаться Хилари Даф ("Призраки ШэронТейт"), Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Миссия "Сиренити"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), и Ребел Уилсон ("Мошенницы").