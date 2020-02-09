Томская школьница Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за 1 доллар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

16-летняя школьница планирует снять короткометражку по мотивам рассказа "Женщина в комнате" и представить ее на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

Костырина уже является автором нескольких короткометражных фильмов. Новый проект она планирует реализовать совместно с киноклубом "Сибирские мастерские". По словам школьницы, они намерены немного изменить концовку и сделать ее более оптимистичной, "чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа".

Школьница также рассказала, что она и киноклуб "Сибирские мастерские" предложили роль в картине популярному актеру и в настоящее время ведут с ним переговоры. Имя артиста не раскрывается. Кроме того, проект ведет поиск кандидаток на главную женскую роль.

Права на экранизацию рассказа были выкуплены по программе Dollar Baby - в ее рамках Стивен Кинг за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу.