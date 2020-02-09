https://news.day.az/showbiz/1201422.html Анна Седокова беременна в четвертый раз
Анна Седокова беременна в четвертый раз
Певица Анна Седокова ждет четвертого ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Исполнительница опубликовала в социальной сети пост с рассуждениями об уходе за телом, пописав его "Быть девочкой сложно, еще сложнее мамой".
Подписчики певицы в комментариях уточнили, беременна ли она, на что Седокова ответила утвердительно.
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