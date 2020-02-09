Певица Анна Седокова ждет четвертого ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница опубликовала в социальной сети пост с рассуждениями об уходе за телом, пописав его "Быть девочкой сложно, еще сложнее мамой".

Подписчики певицы в комментариях уточнили, беременна ли она, на что Седокова ответила утвердительно.