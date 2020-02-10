https://news.day.az/showbiz/1201776.html Дженнифер Лопес появилась на афтепати «Оскара» в платье с высоким разрезом
Дженнифер Лопес появилась на афтепати «Оскара» в платье с высоким разрезом
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет на афтепати "Оскара" 10 февраля в откровенном платье с высоким разрезом. Фотографии появились в ее Instagram-stories, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На опубликованном фото знаменитость демонстрирует серебристое длинное платье на бретелях с высоким разрезом, оголяющим ее ногу, а также глубоким декольте. В качестве обуви были выбраны босоножки на каблуке в тон наряда. Ее образ дополняют бриллиантовые серьги и браслет.
Афтепати 92-ой церемонии вручения наград премии "Оскар" состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе.
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