Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет на афтепати "Оскара" 10 февраля в откровенном платье с высоким разрезом. Фотографии появились в ее Instagram-stories, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На опубликованном фото знаменитость демонстрирует серебристое длинное платье на бретелях с высоким разрезом, оголяющим ее ногу, а также глубоким декольте. В качестве обуви были выбраны босоножки на каблуке в тон наряда. Ее образ дополняют бриллиантовые серьги и браслет.

Афтепати 92-ой церемонии вручения наград премии "Оскар" состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе.