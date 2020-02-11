Попала в аварию дочь Интизара Мамедзаде - бывшего солиста группы "Шерон".

Об этом он сообщил Vesti.az, передает Day.Az. Инцидент произошел в одном из ТЦ Москвы.

9-летняя Эсмерай во время картинга не справилась с управлением, в результате чего получила повреждения внутренних органов.

И.Мамедзаде сообщил, что его дочь 4 дня находилась в реанимации и на данный момент лечится в одной из клиник Москвы.