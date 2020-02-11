https://news.day.az/showbiz/1202095.html Дочь азербайджанского певца попала в тяжелую аварию в день своего рождения - ВИДЕО
Дочь азербайджанского певца попала в тяжелую аварию в день своего рождения - ВИДЕО
Попала в аварию дочь Интизара Мамедзаде - бывшего солиста группы "Шерон".
Об этом он сообщил Vesti.az, передает Day.Az. Инцидент произошел в одном из ТЦ Москвы.
9-летняя Эсмерай во время картинга не справилась с управлением, в результате чего получила повреждения внутренних органов.
И.Мамедзаде сообщил, что его дочь 4 дня находилась в реанимации и на данный момент лечится в одной из клиник Москвы.
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