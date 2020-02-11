Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева провела презентацию собственной марки шоколадных конфет "Sevməli" (Любимые), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущая вечера, заслуженная артистка Наргиз Джалилова отметила, что конфеты марки "Sevimli" изготавливаются из натуральных продуктов, и над его выпуском работала большая команда. Проект реализован при содействии ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək, Support to Family Business, Упрощенная поддержка семейного бизнеса). ABAD создан при ASAN Хidmət - Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана в 2016 году. Цель ABAD - осуществление социальных проектов, а также стимулирование участия граждан в социально-экономическом развитии страны, повышение уровня занятости населения и формирования конкурентоспособных семейных хозяйств.

Тунзаля Агаева выразила признательность всем гостям мероприятия и участникам проекта.

"Любители сухофруктов и те, кто избегают сахара, думаю, оценят наш продукт по достоинству. Более того, наша продукция отвечает всем экологическим нормам и не содержит вредных добавок", - отметила Тунзаля Агаева.

Специально для презентации руководителем Центра азербайджанского национального костюма и Дома моды, дизайнером Гюльнарой Халиловой были созданы платья для моделей и группы "Хиджаз". В этот вечер средства, вырученные от продажи конфет, были направлены на благотворительные цели детям-аутистам. Тунзаля Агаева выступила с мини-концертом в сопровождении группы "Хиджаз", с участием талантливого исполнителя Тофига Гаджиева. Был разрезан праздничный торт.

Среди гостей были звезды эстрады, телевидения, радио, театра, общественные деятели - председатель Государственного архитектурно-исторического заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекберов, председатель Ассоциации по развитию женского предпринимательства (AQSİA) Сакина Бабаева, директор Baku Book Center Гюнель Рзаева, руководитель объединения "Birgə və Sağlam" Айтян Эйналова, руководитель Азербайджанской Лиги Смеха Джавид Шахбазбеков, директор Avto Radio Джавид Нейматзаде, народные артисты Зульфия Ханбабаева, Мир Юсиф Мирбабаев, Ройа Айхан, заслуженные работники культуры Рахиб Азери, Лейла Гулиева, заслуженный художник Рашад Мехтиев, заслуженные артисты Джабир Иманов, Таир Иманов, Аббас Багиров, телеведущие Джейхун Али, Насиб Нур, поэтесса Захра Бадалбейли, певцы Лала Мамедова, Самира Аллахверди, Замиг Гусейнов, Назим Мамедов, стилист Анар Агакишиев, режиссер Наиль Наибоглу, продюсеры Кянан Байрамов, Ялчын Джаббаров и другие.