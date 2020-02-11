В Баку в Extra Club состоялось вручение сертификатов лицам, вошедшим в ТОП-5 международной премии Most Fashionable Awards, организованной World Beauty Congress (Всемирный Конгресс красоты), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концепция премии заключена в выявление самыx успешныx и популярныx людей, ставшиx профессионалами своего ремесла и умеющих делиться рецептами своего успеxа с другими, сказал на мероприятии председатель оргкомитета, президент Всемирного конгресса красоты (WBC) и генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов.

Most Fashionable Awards - международная премия, полуфиналы которой уже прошли в Казахстане и Кыргызстане, а сейчас стартовали в Израиле и на Балканах. Most Fashionable Awards - глобальная премия и выявляет лучших в более чем 80 номинациях. В Азербайджане премия проводится в 88 номинациях.

Голосование по отбору в TОП-5 стартовало в прошлом году, в сети İnstagram, где каждый пользователь сети мог проголосовать за понравившегося номинанта, как в Азербайджане, так и других странах. Пять лучших номинантов, набравшие большое количество голосов пользователей сети и жюри, каждой в своей номинации, вышли в этот день на сцену, чтобы принять участие в церемонии награждения. Среди них был и корреспондент МИА Trend Вугар Иманов. Гостям была представлена развлекательная программа и дефиле.

Замир Гусейнов отметил, что на странице Most Fashionable Awards начался финальный этап голосования, где каждый сможет отдать свой голос за одного из TОП-5. К этим голосам также присоединятся голоса жюри, в результате чего будет определен победитель и лауреат премии Most Fashionable Awards - единственный в своей номинации. Голосование продлится до 1 марта.

Вручение премии состоится 22 апреля на сцене Opera Timisoara в городе Тимишоара (Румыния), куда съедутся с разных стран лауреаты премии.

"Суть Most Fashionable не просто в выявление лучшиx, а в особой атмосфере интеграции профессионалов из различныx областей человеческой деятельности, позволяющей обмениваться уникальным опытом и знаниями, обогащать себя и свое дело новыми гранями совершенства. В трехдневную программу торжественного мероприятия включен 6-часовой гала-ужин, где все участники смогут познакомиться, как со своими коллегами, так и с представителями других номинаций, и таким образом в этой творческой бизнес-среде состоится уникальная международная коллаборация лауреатов Most Fashionable Awards из разных стран", - сказал Замир Гусейнов.

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