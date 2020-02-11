Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором сообщила, что у ребенка желтуха, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У Оушен тяжелый случай желтухи, с которым она не смогла справиться, поэтому мы всю неделю приезжали в госпиталь", - поделилась артистка. Она выразила обеспокоенность тем, что пятки младенца покрыты маленькими царапинами, которые появились после того, как у него брали анализы крови. "Надеюсь, анализ, который мы сдали сегодня, покажет, что ей лучше", - заключила Йовович.

44-летняя артистка родила дочь 3 февраля. Оушен стала третьим ребенком Йовович, рожденным в браке с режиссером Полом Андерсоном. Пара поженилась в 2009-м году.

В 2017-м году актриса заявила о желании пожить пару месяцев в России. "Хотела бы приехать с дочками на пару месяцев и увидеть Россию настоящую, не только Москву, но и, к примеру, Санкт-Петербург", - отметила Йовович. По ее словам, остаться в стране ее могли бы заставить отечественные пельмени, потому что их "нигде не найдешь".