Американский актер Маколей Калкин, известный по комедии "Один дома", рассказал, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Об этом сообщает журнал Esquire во вторник, 11 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет", - поделился артист. Он не уточнил, какого персонажа он собирался сыграть.

Летом 2019 года Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить комедию "Один дома". В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен сам актер, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем - трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. Тогда он обратился к представителям компании через свой Twitter-аккаунт: "Эй, Disney, позвоните мне!"

39-летний Калкин также известен по картинам "Добрый сынок", "Богатенький Ричи", "Моя девочка", "Клубная мания", "Спасенная", "Секс на завтрак" и "Повелитель страниц".