Известный ведущий Гаджи Нуран Гусейнов попал в больницу.

Соответствующую информацию он распространил в социальной сети, передает Day.Az.

Гаджи Нуран отметил, что в связи с напряженным графиком работы в последние дни, у него возникли проблемы со здоровьем.

"Хоть я и не люблю больницу, но порой бываешь вынужден делать что-то, что не любишь. Лишь заболев, человек осознает ценность здоровья. Из-за того, что я себя нехорошо чувствовал, появилась необходимость в лечении. Я думал, что смогу отложить лечение. Но не получилось. После двухчасового обследования, решение врачей было решительным - постельный режим. Таким образом, некоторое время я буду проходить лечение в больнице", - написал ведущий.