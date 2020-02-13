Популярная певица AISEL презентовала новую песню на русском языке под названием "Она не твоя".

Автором музыки и слов песни, написанной в стиле реггетон, является сама певица, а саунд-продюсером - Эмин Карим (STKHA).

"Ощущения совсем непривычные, так как за эти годы из классической музыки меня занесло в совершенно другой мир. Но хочу отметить, что мне это определенно нравится, несмотря на то, что до недавнего времени я была более критична к некоторым вещам. Сейчас же больше придерживаюсь позиции, в которой независимо от жанра, в приоритет ставлю создание качественного материала с душой", - рассказала Day.Az AISEL.

Н. Гасымова