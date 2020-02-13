https://news.day.az/showbiz/1202646.html AISEL презентовала песню, которая раскачает любой танцпол - ВИДЕО
AISEL презентовала песню, которая раскачает любой танцпол - ВИДЕО
Популярная певица AISEL презентовала новую песню на русском языке под названием "Она не твоя".
Автором музыки и слов песни, написанной в стиле реггетон, является сама певица, а саунд-продюсером - Эмин Карим (STKHA).
"Ощущения совсем непривычные, так как за эти годы из классической музыки меня занесло в совершенно другой мир. Но хочу отметить, что мне это определенно нравится, несмотря на то, что до недавнего времени я была более критична к некоторым вещам. Сейчас же больше придерживаюсь позиции, в которой независимо от жанра, в приоритет ставлю создание качественного материала с душой", - рассказала Day.Az AISEL.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре