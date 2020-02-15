Вчера вечером турецкий певец Теоман выступил в Баку с концертом, посвященным Дню влюбленных.

Перед концертом Теоман ответил на вопросы журналистов, передает Day.Az.

"Это мой первый визит в Баку. Но переговоры продолжаются, и я планирую вернуться. Я не знал, что меня так сильно любят в Азербайджане. На нашу страницу в Instagram и почту постоянно приходит много писем от фанатов из Азербайджана. Мне сказали, что билеты на концерт раскупили несколько недель назад. Я был очень рад это услышать", - отметил певец.

Теоман также рассказал, почему концерт совпал с Днем Святого Валентина: "На самом деле, для меня особые даты ничего не значат. Я имею в виду, День Святого Валентина или Новый год - это не имеет значения для меня. Но это важно для публики, поэтому в такие дни мы проводим много концертов".

На сцене Теоман стал свидетелем любви своих фанатов и был приятно удивлен: "Вот бы все мои концерты проходили так же".