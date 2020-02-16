Британский актер Орландо Блум выставил в Сеть фотографию своей новой татуировки, которую сделал в честь сына Флинна. Как оказалось, татуировщик допустил ошибку в имени мальчика, которое было набито азбукой Морзе, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Опечатку заметили подписчики актера в Instagram - вместо буквы L в имени стоит буква R.

"Это замечательная идея и красивая татуировка. Но если это действительно азбука Морзе, то я думаю, что там написано "Фринн", а не "Флинн", - заявил один из фанатов.

"Я думаю, что здесь ошибка, одна точка отсутствует. Согласно азбуке Морзе это "Фринн", а не "Флинн", - отметил другой.

К ним присоединились и другие пользователи.