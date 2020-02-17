Дженнифер Лопес похвасталась шикарной фигурой, опубликовав фотографию на своей странице в Instagram и подписав ее: "Расслабленная и заряженная". На снимке певица позирует в белом бикини, демонстрируя кубики пресса.

Отметим, что певица усиленно тренируется и поддерживает тело в отличной форме, в том числе и с помощью стрип-пластики, которую освоила для фильма "Стриптизерши".