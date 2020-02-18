В США застрелили дублершу Николь Кидман
Профессиональная каскадерша Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид Сандерс были застрелены возле дома бывшего мужа дублерши. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
59-летнюю женщину и 56-летнего мужчину застрелил экс-супруг Сандерс Линдси Данкен. Он утверждает, что пара устроила ему засаду, когда он возвращался домой со своей супругой.
Друг покойного Рида Сандерса в беседе с прессой рассказал, что у пары был конфликт с Данкеном из-за финансирования обучения общих дочерей бывших супругов. Жена Данкена утверждает, что убитые первыми открыли огонь.
Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, однако шериф округа Грин (штат Огайо, США) намекнул, что вооруженная Шерил прибыла на место перестрелки уже после того, как экс-супруг убил ее мужа.
За время кинокарьеры Шерил Сандерс заменяла в кадре таких звезд, как Сандра Баллок и Николь Кидман.
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