У британской актрисы и романистки Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи нашли у звезды "Гарри Поттера" две опухоли в толстой кишке. Артистка призналась, что впервые узнала о своей болезни 18 месяцев назад - тогда она подумала, что медики допустили какую-то ошибку. Позднее стало известно, что рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота. Уолтерс пояснила, что фильм "Таинственный сад", который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

Джули Уолтерс известна по таким картинам, как "Джейн Остин", "Приключения Паддингтона", "Билли Эллиот", "Мэри Поппинс возвращается", "Уроки вождения" и "Девочки из календаря". Кроме того, она исполнила роль Молли Уизли во франшизе о Гарри Поттере.