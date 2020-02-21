Легендарный режиссер Мартин Скорсезе готовит новый проект - "Убийцы лунного цветка". Вероятнее всего, этот фильм станет вестерном. Об этом в беседе с корреспондентами издания Premiere Magazine рассказал сам постановщик, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как известно, в картине сыграет Леонардо Ди Каприо.

"Мы думаем, что это вестерн. Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. Там будут ковбои, у них уже есть машины, ну, и лошади, конечно. Фильм в основном об Осейджах, индейском племени, которому выделили ужасную территорию, но они любили ее и верили, что белые никогда не будут интересоваться ею. Затем там нашли нефть, и в течение примерно десяти лет осейджи стали самыми богатыми людьми в мире в пересчете на душу населения. Ну, а потом, как и в случае с Юконом и горнорудными районами Колорадо, налетают стервятники, вторгается белый человек, европеец, и все рухнуло. Там были установлены такие порядки, что проще было попасть в тюрьму за убийство собаки, чем за убийство индейца", - прокомментировал режиссер.

Отметим, что проект будет основан по одноименному произведению Дэвида Гранна. Главные роли согласились сыграть Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Точная дата релиза пока не называлась, но, скорее всего, лента выйдет на экраны не ранее 2021 года.