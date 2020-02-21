Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в неприятной ситуации. На одной из фотосессий 43-летняя королева шпагатов не рассчитала силы, запуталась в узком платье и не смогла удержать равновесие, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видео конфуза облетело соцсети. На нем видно, как балерина с удовольствием позирует на камеры. Изображая балетные позы в черном бархатном платье, в один момент она неосторожно оступилась и мигом оказалась на полу.

Несмотря на комичность ситуации, под видео начали появляться теплые комментарии с поддержкой в адрес танцовщицы. Можно сказать, конфуз балерины умилил пользователей Сети больше, чем все фото и видео бывшей примы Большого театра в ее Instagram.

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