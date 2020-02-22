Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная оказалась родственницей американского актера, сценариста, режиссера и музыканта - двукратного обладателя "Золотого глобуса" за роль агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы" Дэвида Духовны, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

О родстве со звездой Голливуда Духовная рассказала, будучи гостьей передачи журналистки Саадет Кадыровой "Мечты сбываются".

На вопрос ведущей, есть ли у нее родственные связи с Дэвидом Духовны, актриса ответила утвердительно.

"Мои дедушка и бабушка переехали в Баку из Украины. У моего дедушки было еще три брата, которые, в отличие от него, для проживания выбрали Запад. Может, мой дедушка выбрал Баку, так как был в возрасте, а бабушка была намного моложе него. Наверное, поэтому они решили переехать в теплые края. Кроме того, в Азербайджане всегда была дружелюбная и доброжелательная атмосфера", - рассказала актриса.

Тети и двоюродные братья, вспомнила Духовная, рассказывали о том, что известный актер является их родственником. Этот факт ей подтвердил азербайджанец Шаиг Сафаров, которому доводилось общаться с Дэвидом Духовны.

Народная артистка считает, что они даже внешне очень похожи со звездой Голливуда. Но, увы, лично пообщаться со звездным родственником ей пока не удалось.

Дэвид Духовны, помимо "Секретных материалов", прославился также ролью писателя-ловеласа Хэнка Муди в телесериале "Блудливая Калифорния". Он снимался в таких фильмах, как "Семейка Джонсов", "Водолей", "Секрет", "Тайны прошлого" и многих других.

Людмила Духовная - обладательница российской актерской премии "Фигаро", кавалер ордена "Шохрат" за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане. За 55-летнюю творческую деятельность, прошедшую в том числе в бакинском Театре русской драмы, сыграла более 120 ярких ролей в спектаклях, которые входят в золотой фонд азербайджанского искусства.